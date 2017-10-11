В Челябинске поймали нетрезвого водителя маршрутки

Вчера, 10 октября, сотрудники ГИБДД по Челябинску задержали водителя маршрутного такси марки «ПАЗ», который вез пассажиров с явным запахом алкоголя.

Водителя остановили около дома №8 по Комсомольскому проспекту. При допустимой норме в 0,16 промилле в его крови содержание алкоголя составило 0,19. Он признался, что накануне вечером употреблял алкоголь и вышел в рейс в 6 утра.

Кроме того, водитель заявил, что он не пьяный и успешно прошел осмотр медработника и механика, его допустили к рейсу. Кроме того, он сказал, что работает водителем уже 30 лет и прекрасно знает о том, что за руль садиться пьяным нельзя.

По факту правонарушения составлен административный протокол. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.