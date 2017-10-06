Появились новые подробности аварии под Владимиром

Утром в пятницу, 6 октября, появились новости с места аварии под Владимиром.

Согласно последней информации, в результате столкновения автобуса и поезда погиб 21 человек, в частности, трое детей.

Как сообщает сегодня издание "Известия", ссылаясь на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, в общей сложности в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. Авария случилась в 3.39 по московскому времени, когда транспортное средство пересекало железнодорожные пути неподалеку от станции Покров. Вероятно, автобус внезапно заглох.