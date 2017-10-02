ФСБ подтвердила гибель пограничника на границе с Украиной

В ФСБ заявили, что курский пограничник погиб в ходе перестрелки с злоумышленниками, которые пытались проникнуть на Украину. В результате один нападавший был задержан, второй погиб, сам себя взорвав.

Пограничник погиб, получив "не совместимые с жизнью огнестрельные ранения", сообщает РИА Новости. Других подробностей нет.

Как сообщалось ранее, около поселка Теткино в Курской области произошло нападение на пограничников. Как сообщал 1 октября источник в экстренных службах региона, в результате случившегося погиб сотрудник погранслужбы.