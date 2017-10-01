В Курской области напали на пограничников, есть жертва

Около поселка Теткино в Курской области произошло нападение на пограничников.

Как сообщает в воскресенье, 1 октября, источник в экстренных службах региона, в результате случившегося погиб сотрудник погранслужбы.

Официальный комментарий по факту происшествия может появиться во второй половине дня в понедельник, передает ТАСС, ссылаясь на представителя пограничного управления ФСБ России по Курской области.

Ранее сегодня сообщалось, что у поселка Теткино проводили операцию, в рамках которой специалисты проверяли сарай. Вероятно, был убит пограничник-кинолог.