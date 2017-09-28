Полиция изучает видео происшествия в одной из школ Рязанской области. Ролик появился в соцсетях 28 сентября. На видео учительница избивает ученика старшего класса рукой и учебником, - бьет по лицу и по голове.

По факту инцидента в школе села Истье Рязанской области полиция начала доследственную проверку, стражи порядка выясняют все подробности ЧП, хотя недостойное поведение учителя налицо, сообщает РИА Новости.

Учительница сначала кричит на ученика, а затем дает волю рукам, - школьнику достается по голове и по лицу. Учительница бьет ученика и руками, и учебником, который оказался под рукой.

Осталось за кадром продолжение скандала: избитый школьник выше самой учительницы и мог ей ответить. Все это вскоре выяснит полиция.