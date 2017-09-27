СБУ: пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей - диверсия

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей - диверсия. По данным СБУ, украинская Военная прокуратура Южного региона квалифицировала пожар и взрывы на складе боеприпасов вблизи населенного пункта Калиновка Винницкой области как диверсию.

Военные прокуроры открыла уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса - "Диверсия". Сотрудники СБУ будут входить в состав следственной группы.

В Виннице на 26-27 сентября были запланированы антитеррористические учения. Учения отменены. Во вторник поздно вечером появилась информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных недалеко от поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов. Спасатели эвакуировали из Винницкого и Калинковского района более 30 тысяч человек.

На борьбе с пожаром задействованы более тысячи человек и спецтехника.