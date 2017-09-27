В Винницком и Калиновском районах Украины эвакуировано около 30 тысяч человек из-за пожара, бушующего на складе боеприпасов под Винницей. Представители Генерального штаба Украины уточнили, что в числе эвакуированных граждан примерное 500 семей военнослужащих.

В результате пожара и взрывов на военном складе есть пострадавшие. Известно, что на горящем складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Ураган», «Смерч» и «Град». Всего на складе хранится примерно 188 тысяч тонн различных боеприпасов.

На месте происшествия работают около тысячи человек. Прибыли пожарные танки и самолет. Для борьбы с огнем готовы два пожарных поезда на станции Винница.