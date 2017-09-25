В Балашихе зафиксировано превышение уровня сероводорода в 625 раз

Росприроднадзор сообщил о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 625 раз на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Кучино» в Балашихе.

Уточняется, что пока нельзя делать выводов о систематических нарушениях на полигоне, поскольку был произведен единовременный замер, передает ТАСС. Такой результат показал анализ проб, взятых 12 сентября в трех точках полигона.

Кроме того, 7 сентября забрали пробы на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) «Мосводоканала», на одном из источников предельно допустимые выбросы были превышены более чем в 30 раз.

Ранее сообщалось, что в Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму. Данную информацию в четверг, 21 сентября, предоставили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города.