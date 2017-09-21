В Москве зафиксировано превышение сероводорода в воздухе

Минувшей ночью в Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму.

Данную информацию в четверг, 21 сентября, предоставили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города. В ведомстве, однако, не уточнили, в каких именно районах столицы было зафиксировано превышение концентрации вредных веществ, передают "Известия".

Отмечается, что сегодняшним утром в Москве была замечена низкая степень загрязнения атмосферы.