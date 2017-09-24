Установлены личности всех погибших в ДТП с микроавтобусом под Калининградом

Установлены личности всех погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров 22 сентября. Смертельное ДТП произошло под Красногвардейском. Погибли семь человек. Пострадали девять человек. Пострадавшие госпитализированы.

Вчера были установлены личности только пятерых погибших. Погиб 48-летний водитель микроавтобуса.

Микроавтобус-маршрутка и внедорожник Mercedes столкнулись в минувшую пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229у населенного пункта Солдатово.

Губернатор Калининградской области Алиханов выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с участием микроавтобуса. Глава региона пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Областному Минздраву поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим в автоаварии.