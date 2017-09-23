В Домодедово потеряли гроб из-за задержек «ВИМ-Авиа»

Одна из пассажирок, ожидающих вылета из Домодедово, где произошел коллапс в связи со скандалом вокруг «ВИМ‐Авиа», рассказала, что службы аэропорта потеряли гроб с покойником. Его были доставить в Благовещенск вчера.

Но никто не знает, где он. Знакомые женщины заплатили авиакомпании 118 тыс. рублей за перевозку этого груза вчерашним рейсом.

«Так как рейс не прилетел, они говорят: мы теперь не знаем, где искать гроб, куда его дели», рассказала пассажирка телеканалу «360».

По словам пассажиров, авиакомпания не выходит на связь ни по телефону, ни по электронной почте. Сотни людей застряли в Домодедово и не знают, что делать дальше.

Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные в билетах сроки. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.