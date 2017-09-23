Медведь напал на детей на Таймыре

Мальчик и девочка играли на вертолетной площадке, когда их атаковал бурый медведь. Девочка успела убежать, а мальчика зверь утащил в кусты и загрыз. Трагедия произошла в поселке Хета несколько часов назад.

Медведя позднее убили местные жители. Ребенку было всего шесть лет.

В августе в Жигаловском районе Иркутской области медведь напал на геологоразведочную группу. Четверо из пяти геологов успели спрятаться, а 36-летний мужчина не успел забраться на дерево.

В Карелии медведь откусил руку посетителю кафе.