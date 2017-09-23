Семьи погибших в страшном ДТП под Калининградом получат необходимую помощь

Семьям погибших в ходе страшного ДТП с участием маршрутного такси и иномарки под Калининградом окажут всю необходимую помощь.

Соответствующее поручение отдал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, который также выразил соболезнования всем, кто потерял близких. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления людям, получившим в результате аварии травмы, передает РИА "Новости". Алиханов поручил разобраться в данной ситуации, чтобы впредь не допускать ничего подобного.

Напомним, в результате ДТП погибли семь человек, а еще шесть были ранены. Причиной может являться выезд на полосу встречного движения.