Молодая актриса Наталья Юнникова находится в коме после несчастного случая

С известной российской актрисой Наталией Юнниковой произошел несчастный случай: находясь у себя дома, женщина неудачно упала, после чего попала в больницу. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у пациентки серьезное кровоизлияние в мозг и ввели ее в искусственную кому. Как рассказал бывший муж артистки Антон Федотов каналу «Звезда», «состояние здоровья у нее сейчас тяжелое. Она находится после инсульта в больнице. Врачи пока ничего не говорят».

Наталья Юнникова – российская актриса, которая получила признание зрителей после исполнения роли следователя Василисы Михайловой в телесериале «Возвращение Мухтара». Также ее можно увидеть в таких картинах, как «И в горе, и в радости», «Ермоловы» и многих других.