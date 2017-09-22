На Украине горят военные склады в Донецкой области

На военных складах Украины прогремели взрывы и сразу начался пожар. Территория возгорания оцеплена полицией, чтобы исключить попадания людей в огненную ловушку. О пострадавших пока сведений нет.

На военных складах с боеприпасами на Украине 22 сентября в 16.20 (мск) прогремели взрывы, сообщает ТАСС.

Склады, где произошли взрывы боеприпасов, находятся на подконтрольной Киеву зоне Донецкой области у села Малоянисоль, что в 36 км от Мариуполя.

Известно, что прогремело несколько взрывов, после чего на складах возник пожар. Позже огонь перекинулся на сельхозполя, которые находятся рядом с селом. В настоящее время спасатели эвакуируют жителей села Малоянисоль, о пострадавших не сообщается. Что именно хранится на военных складах, журналистам выяснить не удалось.