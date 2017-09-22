В Турции утонул турист из России

Очередная трагедия произошла в турецкой Анталье с российским туристом. 22 сентября стало известно, что россиянин Дмитрий Макаров погиб при купании в бассейне при турецком отеле, где он остановился.

В турецкой Анталье произошла трагедия, погиб турист из России Дмитрий Макаров. Факт гибели россиянина подтверждают в Генконсульстве России в Анталье, пишет «РГ».

Известно, что путешественник из России купался в бассейне отеля, где он проживал. Во время купания туристу стало плохо и он не смог выбраться из воды самостоятельно. Мужчину спасли другие отдыхающие, пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, он скончался.

Точную причину смерти россиянина установит следствие.