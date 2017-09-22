В Челябинске перевернувшаяся фура перегородила собой «Меридиан»

Сегодня утром, 22 сентября, на дороге Меридиан в районе улицы Новомеханической в Челябинске образовалась большая пробка. Причина — фура,которая перевернулась и загородила проезд для всех автомобилей в одном направлении.

По словам очевидцев, водитель фуры взял большой вираж на приличной скорости, и автомобиль перевернулся. К счастью, водитель длинномера, равно как и окружающие автомобили с пассажирами, от таких маневров не пострадали.

На место выехал экипаж ГИБДД. Они организовали объезд препятствия, однако все равно многие автомобилисты и пассажиры маршруток опоздали на работу и учебу.

Фото: ЧП/ДТП в Челябинске