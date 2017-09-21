В Челябинске за минувшую ночь сгорели две иномарки
21 сентября 2017, 10:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня ночью, 21 сентября, в Челябинске на парковке у дома №62 по Комсомоьскому проспекту произошел крупный пожар. Огнем повреждены два автомобиля.
Возгорание началось с Mercedes-Benzв четвертом часу утра. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Огонь почти полностью охватил иномарку. Испорчен салон, капот, мотор, бампер и фары автомобиля Mercedes-Benz 2014-го года выпуска. Также пожаром была повреждена стоящая неподалеку KIA Rio 2012 года. Ей придется поменять капот и обновить краску.