В Челябинске за минувшую ночь сгорели две иномарки

Сегодня ночью, 21 сентября, в Челябинске на парковке у дома №62 по Комсомоьскому проспекту произошел крупный пожар. Огнем повреждены два автомобиля.

Возгорание началось с Mercedes-Benzв четвертом часу утра. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Огонь почти полностью охватил иномарку. Испорчен салон, капот, мотор, бампер и фары автомобиля Mercedes-Benz 2014-го года выпуска. Также пожаром была повреждена стоящая неподалеку KIA Rio 2012 года. Ей придется поменять капот и обновить краску.