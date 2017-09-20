Пользователи спорят о загадочной смерти актрисы, пропавшей три года назад

Через три года после исчезновения в лесу под Красноуральском нашли тело ведущей актрисы театра "Волхонка" Елены Шаховой. Родственники и коллеги опознали ее по фотографии.

Следствие заявило, что на теле актрисы не обнаружено следов насильственной смерти. В Сети разгорелся жаркий спор по поводу такого заявления. Народ сомневается, что актриса могла неожиданно скончаться в лесу. А уж то, что через три года на теле можно было бы различить синяки или следы от удушья, кажется совсем фантастическим. СК по Свердловской области отказывается комментировать ситуацию до тех пор, пока тело актрисы не будет официально опознано, передает URA.RU.

Некоторые пользователи предположили, что актриса стала жертвой черных риэлторов: незадолго до исчезновения она поменяла однокомнатную квартиру на комнату и взяла крупный кредит.