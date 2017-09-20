Российские дипломаты остались без жилья из-за землетрясения в Мексике

Сотрудники посольства РФ в Мексике и члены их семей остались без жилья из-за разрушительного землетрясения в Мехико. Магнитуда нового мощного землетрясения в Мексике составила 7,1.

Из-за подземных толчков пострадали южные и центральные регионы страны. По последним данным, жертвами землетрясения стали 149 человек, в том числе 22 ребенка-школьника.

Советник-посланника российской дипмиссии в Мехико Евгений Нешумов рассказал, что несколько российских дипломатов, которые жили на съемных квартирах вместе со своими семьями в Мехико, остались без жилья. По данным дипломата, сразу после землетрясения спасательные службы эвакуировали россиян. Никто из дипломатов и членов их семей не пострадал, - передает РИА Новости. Здания, в которых раньше проживали дипломаты, разрушены. Россиянам предоставили временное жилье.

О гибели детей в школе сообщил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.