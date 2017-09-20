Землетрясение в Мексике разрушило школу, погибли дети

Сильнейшее землетрясение в Мексике магнитудой 7,1 балла стало причиной гибели не менее 140 человек. Один из толчков стихии разрушил школу в столице страны, погибло два десятка детей, много человек ранено.

Землетрясение в Мехико унесло жизни не менее 140 человек. На месте трагедии, которая произошла 19 сентября, продолжают работу по расчистке завалов порядка 500 военных и 200 сотрудников гражданской обороны, на месте разгула стихии работает большое число волонтеров.

Сегодня стало известно, что землетрясение разрушило здание школы. Погибло 22 человека, из них 20 – дети. О гибели детей сообщил в своей речи президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

В настоящее время три десятка детей считаются пропавшими без вести. Это значит, что пока их не удалось обнаружить под завалами здания школы.