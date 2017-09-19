Появились подробности покушения на бизнесмена в Москве. Представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова подтвердила информацию о нападении во вторник, 19 сентября, днем с огнестрельным оружием на мужчину на Проспекте Вернадского, но не уточнила его личность.

Неизвестные преступники стреляли в Алима Дадуева, - сообщает Лайф. Нападение на предпринимателя произошло на юго-западе Москвы у дома номер 11/1 по проспекту Вернадского около 16 часов.

По данным СКР, преступники не менее двух раз выстрелили в человека, находящегося в автомобиле марки "Тойота". Злоумышленники скрылись с места преступления. Раненный мужчина госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.