В Москве тяжело ранен бизнесмен

На проспекте Вернадского в Москве группа неизвестных расстреляла автомобиль предпринимателя. Тяжело раненый мужчина доставлен в больницу, с ним работают врачи. Стрелков ищет полиция, возбуждено уголовное дело.

Двое неизвестных по меньшей мере два раза выстрелили в «Тойоту», где находился московский бизнесмен. Нападение произошло на юго-западе столицы, в 16.00 у дома 11/1 по проспекту Вернадского. Расстреляв автомобиль (по разным сведениям, выстрелов было от двух до четырех), бандиты скрылись в неизвестном направлении. Полиция по факту инцидента возбудила уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».