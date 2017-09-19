Отец погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе Алёши Шимко обратился в Следственный комитет с новым заявлением. Мужчина, потерявший сына, обвинил судмедэкспертов, которые обнаружили в крови шестилетнего ребенка алкоголь, в фальсификации доказательств и служебном подлоге.

Шимко утверждает, что эксперты злоупотребили должностными полномочиями и дали заведомо ложные показания, - сообщает Газета.ру.

Дело о ДТП, в результате которого погиб "пьяный мальчик", получило широкий общественный резонанс.

Шимко утверждает, что эксперт судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Михаил Клейменов, проводивший забор крови, не произвел ни забор мочи, ни забор тканей почки.

"Написав в своем заключении "сильная степень алкогольного опьянения — 2,7%", судебно-медицинский эксперт должен был указать и фазу интоксикации", — отметил в заявлении отец погибшего малыша. Шимко просит СК проверить его подозрения в том, что эксперты могли вступить в преступный сговор и сделали все, чтобы скрыть важные для следствия данные о повреждениях тела его сына.



23 апреля Ольга Алисова за рулем своего автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика во дворе одного из домов в Балашихе. Судмедэксперты дали заключение, что в крови мальчика содержится алкоголь в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".