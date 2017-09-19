Главком ВДВ Cердюков попал в ДТП в Мурманской области

Командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Мурманской области.

Авария, в которой Андрей Сердюков получил тяжелые травмы, произошла на прошлой неделе, 15 сентября в 14:45 на 1420 километре трассы Р21 «Кола».

По данным источников из МВД, в микроавтобус главкома ВДВ, следовавший в кортеже в сопровождении автомобилей военной автоинспекции, врезалась легковая машина, - сообщает интернет-издание Лента.ру. Пострадавший генерал Андрей Сердюков был доставлен в отделение реанимации госпиталя Северного флота.