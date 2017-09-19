В Москве проводится эвакуация торгового центра после сообщения о бомбе

Во вторник, 19 сентября, на юге Москвы эвакуируют посетителей торгового центра "Гагаринский" после поступившего сообщения о бомбе.

Данную информацию сегодня предоставил дежурный администратор ТЦ, который отметил, что покупателей и сотрудников начали выводить на улицу сразу после звонка анонима, передает РИА "Новости".

Напомним, что уже в течение недели волна звонков о "минировании" торговых центров и административных зданий обрушилась на Россию. Силовики оперативно реагируют на все эти сообщения, но к настоящему моменту ни в одном из помещений взрывных устройств не было найдено.