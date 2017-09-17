Немецкий спортсмен застрял в штанге причинным местом

Курьезный случай произошел 17 сентября в спортзале германского города Вормс. Даже бывалые спасатели удивились, когда увидели несчастного пострадавшего. Бедняга застрял пенисом в отверстии для грифа.

Все это было бы смешно, когда бы не было так больно. Спасателям и пострадавшему было не до смеха. Мужчина застрял причинным местом в отверстии диска для штанги. Чтобы не повредить то место, которое любому мужчине дороже всего на свете, спасателям пришлось использовать режущий инструмент. Спортсмен и его детородный орган были спасены, сообющдавет "Лайф".

Как вес в 2,5 килограмма оказался на гениталиях спортсмена, пострадавший пояснить отказался. Очевидно, речь идет о секретных системах тренировок.