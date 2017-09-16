Водитель иномарки устроил гонки по Кутузовскому проспекту на глазах у полиции

В интернете появилась видеозапись гонок, которые устроил на Кутузовском проспекте в Москве водитель автомобиля Toyota Camry.

Ролик был размещен в соцсети Instagram. На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодой человек, находившийся за рулем иномарки, поравнялся с машиной полиции, после чего резко разогнался, выскочил на разделительную спецполосу, развернулся и поехал в противоположном направлении. Отреагировали ли на эти действия правоохранители, неизвестно.

Ранее «Аргументы недели» писали, что полиция наказала водителей, проехавшихся на Gelandewagen по тротуарам и пешеходным дорожкам в московском аэропорту «Шереметьево».