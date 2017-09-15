ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
15 сентября 2017, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.
По последней информации, в результате теракта пострадали 29 человек. Скотланд-Ярд признал взрыв в метро терактом. Сообщалось, что взрыв осуществили при помощи самодельного взрывного устройства.
Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.