Установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в Лондоне

Полиция идентифицировала подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона. Отмечается, что установить подозреваемого в совершении теракта удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Взрыв произошел в пятницу в час пик на западе Лондона. По данным службы скорой помощи, госпитализированы 22 человека. Полиция Лондона назвала инцидент терактом.

«Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого в подрыве бомбы на «Парсонс-Грин», — написал корреспондент телеканала Sky News Марк Уайт в Twitter.

Ранее Трамп раскритиковал британские власти после теракта в метро. По его мнению, Великобритания ведёт недостаточно жёсткую борьбу с терроризмом.