СМИ: В Анталье погиб российский турист

Трагедия произошла на турецком курорте Анталья утром 12 сентября, но известно об этом стало только что. В гостинице поселка Ореншехир было обнаружено тело российского туриста, 27-летнего Андрея Огородникова.

В курортном поселке в турецкой Анталье было обнаружено тело российского туриста Андрея Огородникова, сообщает «Лайф».

В данное время турецкая полиция изучает все обстоятельства произошедшего и подробностей инцидента не сообщает. Пока известно, что россиянин приехал на отдых в Турцию один и по какой-то причине через некоторое время решил свести счеты с жизнью. Сейчас местные правоохранители выясняют все обстоятельства данного происшествия.