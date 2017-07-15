В подмосковной Балашихе микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Московской области дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля произошло в субботу под утром на 25-м километре Горьковского шоссе, в районе остановки РосДорНИИ в Балашихе.

15 июля в 04.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием микроавтобуса. В результате ДТП есть пострадавшие. Розлива топлива не произошло. В ликвидации аварии было задействовано 14 спасателей и четыре единицы техники.

В Москве автоледи на "Фольксвагене" протаранила здание банка на Первомайской улице. Женщина и ее домашний питомец, которого она везла в машине, не пострадали. Водитель оставила транспортное средство на месте ДТП и ушла.