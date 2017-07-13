Сегодня стало известно, что в московском торговом центре "РИО", где в понедельник вспыхнул пожар, не выявили серьезных нарушений.

Об этом сообщил в четверг, 13июля, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов. Он отметил, что проверки в ТЦ "РИО" проводились и имелся ряд нарушений, однако в 2016 году большая их часть была устранена, вследствие чего на момент пожара грубых несоответствий с законодательствами не было, передает РИА "Новости".

Напомним, в результате возгорания в торговом центре пострадали восемнадцать человек, в частности ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части номер 13.