Более 4 тысяч человек остались без электричества в Приморье

Не менее четырех тысяч жителей Приморского края остались без электричества после пожара, случившегося на электроподстанции.

Инцидент в поселке Кировском произошел минувшим вечером, 12 июля. Согласно информации, предоставленной администрацией Приморского края и органов исполнительной власти региона, электричества в настоящий момент нет сразу в трех санаториях, передает " Росбалт ".

Бригада энергетиков сейчас активно работает на месте пожара. Операция осложняется неблагоприятной погодой - накануне в населенном пункте выпало около 100 мм осадков.