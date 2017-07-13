Более 4 тысяч человек остались без электричества в Приморье
13 июля 2017, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
13 июля 2017, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]
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У безработной жительницы Москвы похитили автомобиль за 12 млн рублей
//Наука
//Общество
В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова (ВИДЕО)
//Общество
Милонова отчислили из Санкт-Петербургской духовной академии за неуспеваемость
//Наука
NASA получило самые четкие снимки Большого красного пятна на Юпитере (ФОТО)
//В мире
В Иран с неофициальным визитом прибыли корабли Каспийской флотилии
//Хайтек
//Политика
Трамп заявил, что вел себя «очень жестко» во время разговора с Путиным
"Гадалка" украла у россиянок имущества на два миллиона рублей
//Наука
//Наука
NASA зафиксировало на Солнце пятно размером, превышающим Землю (ВИДЕО)
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Житель Амурской области пойдёт под суд за нападение на фельдшера скорой помощи
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