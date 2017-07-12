В Петербурге пожар бушует на Кировском заводе

Вертолет Ка-32 вылетел на тушение бушующего пожара на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составляет уже 1000 квадратных метров. Огнем охвачено все здание цеха.

О пострадавших пока не сообщается. По данным МЧС, на место происшествия вылетел первый вертолет — Ка-32, в готовности к применению еще один — Ми-8

По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. В 11.55 пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих.

По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.

Возле цеха работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, замеры воздуха ведутся и на стационарных постах. Пока концентрация опасных веществ не превышает нормы.