Национализм убивает. В прямом смысле. У лидера ячейки ОУН-УПА (террористическая организация, запрещена в России) во Львовской области 91-летнего Петра Вушко не выдержало сердце прямо на митинге.

Петр Вушко говорил речь у памятника лидера националистического движения Романа Шухевича и внезапно схватился за сердце, сообщает РИА Новости.

На празднике 110-й годовщины со дня рождения идеолога ОУН-УПА в поселке Краковец произошла трагедия. Местный авторитет националистов, отсидевший во времена СССР за свои убеждения 25 лет в лагерях, Петр Вушко так переволновался во время своей речи, что его сердце не выдержало. Старика пытались реанимировать, но безрезультатно.