Жители Петербурга сообщают о военных самолетах, летающих над городом

Жители Санкт-Петербурга во вторник, 11 июля, оказались всерьез обеспокоены.

Согласно некоторым данным, над Северной столицей с самого утра сегодня летают самолеты, их шум слышен в нескольких районах. Как уточняет "Фонтанка", военная авиация была замечена над центром Петербурга, над Васильевским островом, а также в Калининском районе города.

Предполагается, что волноваться петербуржцам и гостям города не о чем: военные репетируют воздушный парад, который назначен на конец месяца.