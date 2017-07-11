Жители Петербурга сообщают о военных самолетах, летающих над городом
11 июля 2017, 11:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Жители Санкт-Петербурга во вторник, 11 июля, оказались всерьез обеспокоены.
Согласно некоторым данным, над Северной столицей с самого утра сегодня летают самолеты, их шум слышен в нескольких районах. Как уточняет "Фонтанка", военная авиация была замечена над центром Петербурга, над Васильевским островом, а также в Калининском районе города.
Предполагается, что волноваться петербуржцам и гостям города не о чем: военные репетируют воздушный парад, который назначен на конец месяца.