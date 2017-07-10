МЧС: 4 человека остаются заблокированными в ТЦ на Дмитровском
10 июля 2017, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
Четыре человека остаются заблокированными в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве.
Людей из "огненной ловушки" пытаются спасти огнеборцы.
Начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, который руководит спасательной операцией, сообщил, что люди находятся за герметичной дверью, с ними установлена мобильная связь. По словам главного спасателя Москвы, огнеборцы пытаются к ним пройти, пожарные перемещаются по-пластунски под прикрытием водяных струй, так как в здании сильное задымление и высокие температуры. Денисов говорит, что все силы направлены на спасение людей.
Площадь пожара в торговом центре пока не установлена. Предположительно, 1000 кв. м. Площадь задымления — порядка 70 тысяч кв. метров.
Ранее стало известно о 14 пострадавших людях. 10 человек госпитализированы.
Спасатели эвакуировали из "огненной ловушки" около трех тысяч человек. На место происшествия прилетел второй вертолет.
По предварительной версии, задымление в ТЦ "РИО" произошло из-за короткого замыкания.