МЧС: 4 человека остаются заблокированными в ТЦ на Дмитровском

Четыре человека остаются заблокированными в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве.

Людей из "огненной ловушки" пытаются спасти огнеборцы.

Начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, который руководит спасательной операцией, сообщил, что люди находятся за герметичной дверью, с ними установлена мобильная связь. По словам главного спасателя Москвы, огнеборцы пытаются к ним пройти, пожарные перемещаются по-пластунски под прикрытием водяных струй, так как в здании сильное задымление и высокие температуры. Денисов говорит, что все силы направлены на спасение людей.

Площадь пожара в торговом центре пока не установлена. Предположительно, 1000 кв. м. Площадь задымления — порядка 70 тысяч кв. метров.

Ранее стало известно о 14 пострадавших людях. 10 человек госпитализированы.

Спасатели эвакуировали из "огненной ловушки" около трех тысяч человек. На место происшествия прилетел второй вертолет.

По предварительной версии, задымление в ТЦ "РИО" произошло из-за короткого замыкания.