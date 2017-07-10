Появляются подробности о пострадавших в результате пожара в ТЦ "РИО" в Москве на Дмитровском шоссе.

На данный момент известно о 14 пострадавших. Девять человек из них, в том числе ребенок, госпитализированы.

По данным столичного департамента по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, на место пожара вылетел вертолет Московского авиационного центра. Вертолет доставил двух пострадавших в НИИ Склифосовского, - передает ТАСС.

По предварительной информации, из горящего торгового центра эвакуированы более двух тысяч человек, но там еще могут оставаться люди. На данный момент пожарно-спасательные отряды проверяют здание на наличие людей.

Вертолет вернется на место происшествия для дальнейшего оказания помощи пострадавшим.

Пожару в ТЦ "РИО" присвоен четвертый (при пятом максимальном) номер сложности. На месте работают более 170 человек, свыше 40 единиц техники, задействован пожарный поезд.

Тушением сильного пожара руководит начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

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