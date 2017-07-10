МЧС призывает автомобилистов выбирать пути объезда на Дмитровском шоссе
10 июля 2017, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в понедельник вечером в районе Дмитровского шоссе проводятся пожарно-спасательные работы в торговом центре. Спасатели призывают автомобилистов заранее выбирать пути объезда, чтобы не создавайте помех в работе экстренных служб.
Сообщение о задымлении в ТЦ "РИО" по адресу: Дмитровском шоссе, 163А, корп.1, поступило спасателям в 17:39 мск.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление.
В 17:50 объявлен ранг пожара №2. В целях безопасности, пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией торгового центра проводят эвакуацию людей.
На место происшествия направлены 25 подразделений (81 человек личного состава).
В результате пожара в "РИО" есть пострадавшие, в том числе маленький ребенок.