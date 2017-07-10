МЧС призывает автомобилистов выбирать пути объезда на Дмитровском шоссе

В Москве в понедельник вечером в районе Дмитровского шоссе проводятся пожарно-спасательные работы в торговом центре. Спасатели призывают автомобилистов заранее выбирать пути объезда, чтобы не создавайте помех в работе экстренных служб.

Сообщение о задымлении в ТЦ "РИО" по адресу: Дмитровском шоссе, 163А, корп.1, поступило спасателям в 17:39 мск.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление.

В 17:50 объявлен ранг пожара №2. В целях безопасности, пожарно-спасательные подразделения совместно с администрацией торгового центра проводят эвакуацию людей.

На место происшествия направлены 25 подразделений (81 человек личного состава).

В результате пожара в "РИО" есть пострадавшие, в том числе маленький ребенок.