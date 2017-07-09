Серьезное ДТП произошло вечером в субботу в районе урочища «Чертов мост» (Елизовский район Камчатского края). Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, внутри автомобиля "Нива", который сорвался с высоты в несколько метров, находились две девушки: одной из них удалось выбраться и спастись, о судьбе второй не было известно.

Машина находилась в яме в пороге на глубине около шести метров. Спасателям удалось с помощью якоря-кошки и усиленного автомобильного буксира зацепить утонувшую "Ниву" и приподнять ее над поверхностью воды.

Однако тело девушки 1991 года рождения из-за сильной деформации кузова не удалось извлечь с первой попытки. Спасатели решили переместить "Ниву" на отмель, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли приступить к следственным действиям.