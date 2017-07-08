Акробат в Мадриде сорвался с 30-метровой высоты (ВИДЕО)

Трагически погиб акробат на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде. Артист цирки сорвался с 30-метровой высоты на глазах у 35-ти тысяч зрителей, которые сперва даже не поняли, что именно произошло.

Когда 42-летний артист цирка сорвался вниз, зрители подумали, что это часть представления. И только спустя несколько минут, когда в артисту подоспела помощь, всем сало ясно, что акробат погиб, сообщает «Лента.ру».

Видео ЧП очевидец снял только потому, что выступление акробата предшествовало выходу на сцену группы Green Day. Артист выполнял трюки в клетке, которая висела на высоте 30 метров над толпой. Есть версия, что у трапеции лопнуло крепление страховки и акробат сорвался.

Фестиваль продолжился после получасового перерыва с разрешения полиции.