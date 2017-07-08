Детский лагерь в Забайкалье закрыли после массового отравления воспитанников

Детский лагерь "Аргунь" под Читой закрыли сразу после того, как он перестал быть оздоровительным. В минувшую среду днем из лагеря госпитализировали двенадцать воспитанников с признаками острого отравления.

Лагерь «Аргунь» в Забайкалье закрыт на карантин. Это решение принял главный государственный санитарный врач после проверки, проведенной региональным Роспотребнадзором, сообщает ТАСС.

До понедельника все школьники должны покинуть лагерь, где пройдет полная дезинфекция.

У детей, которые попали в клинику, диагностировали инфекционный гастроэнтерит легкой степени с острым течением. В четверг к 12 детям в больницу поступили еще шестеро с таким же диагнозом. Сейчас состояние юных пациентов удовлетворительное.

Врачи считают, что пищевое отравление мог вызвать кефир. СК РФ по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку инцидента.