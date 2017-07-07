В Подмосковье автомобиль эвакуировали вместе с ребенком

Подмосковная полиция проводит проверку по факту эвакуации в городе Серпухове на штрафстоянку автомобиля, в котором находилась восьмилетняя девочка.

Легковой автомобиль «Mitsubishi» в Серпухове в понедельник, 3 июля был эвакуирован от овощного рынка за нарушение правил стоянки транспортных средств на штрафную стоянку в деревню Борисово. При доставлении автомобиля на штрафстоянку было выявлено, что в ней находится ребенок. По данному факту проводится проверка. Ребенок в процессе эвакуации не пострадал.

Во время эвакуации дедушка и бабушка девочки пытались догнать автомобиль, но сотрудники службы не остановились. Перед эвакуацией автомобиль осмотрели три человека, но, по их словам, ребенка в салоне никто из них не заметил.

Инспектор ГИБДД, допустивший эвакуацию автомобиля с девочкой, будет привлечён к ответственности.