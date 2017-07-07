В московском метро на рельсы упал пассажир

Инцидент с пассажиром в московской подземке произошел на одной из станций зеленой ветки. Происшествие стало причиной приостановки движения электропоездов в сторону станции «Белорусская» из центра.

Об инциденте с пассажиром на станции метрополитена пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Московского метрополитена Надежду Доржиеву.

В пресс-службу столичной подземки сообщили, что имело место падение человека на рельсы и из-за этого движение приостановлено. Подробности происшествия не сообщаются. Из центра в сторону станции «Белорусская» движение поездов временно приостановлено. На станции Тверская пассажирам предлагают пользоваться соседними платформами.