Под Петербургом сошел с рельсов поезд с 465-ю пассажирами

Под Санкт-Петербургом у станции «Ефимовская» произошла железнодорожная катастрофа. С рельсов сошел пассажирский состав. Известно, что поезд перевозил 465 пассажиров, об их состоянии сведений пока нет.

Пассажирский состав с 465 пассажирами рейсом «Воркута - Санкт-Петербург» сошел с рельсов у станции Ефимовская», что под Санкт-Петербургом. По предварительной версии, локомотив пассажирского состава наехал на препятствие. Происхождение препятствия доподлинно неизвестно, но есть сведения, что это могла быть тележка от электровоза. В данный момент экстренные службы уже выехали на место происшествия. Подробности аварии на железной дороге устанавливаются, сообщает « Лайф ».