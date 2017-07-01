В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием грузовика

В пятницу, 30 июня, на трассе "Казань – Ульяновск" столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 и грузовик Scania.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Республике Татарстан, водитель и три пассажира легковушки скончались на месте. Водителю грузовика была оказана первая медицинская помощь, однако от госпитализации он отказался.

Уточняется, что произошло лобовое столкновение. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения.