В Челябинской области крупный град выпал на поля с зерновыми

В Челябинской области сегодня устраняю последствия природной стихии, разбушевавшейся в четверг в Брединского районе.

29 июня во второй половине дня на территории Брединского муниципального района прошел сильный ливень, выпал крупный град, порывы ветра достигали 16-21 м/с. Град выпал размером до 7 см. По данным МЧС, стихия нанесла ущерб ряду населённых пунктов. В регионе повреждены сельскохозяйственные культуры (фуражное зерно: ячмень, пшеница, рожь) на площади около 2700 га.

Информация о повреждении стёкол и крыш жилых домов, социально значимых объектов, автотранспорта уточняется.

Спасатели сообщили о нарушении электроснабжения в пос. Ясные Поляны.

Принято решение о введении на территории Брединского муниципального района с 19.00 часов 29июня режима «Чрезвычайная ситуация».

По прогнозу синоптиков, в пятницу сильный ливень и град пройдут в Москве.