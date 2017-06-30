Рассматривается несколько версий обрушения здания университета в Донецке

Следствие рассматривает несколько версий обрушения части здания Донецкого национального университета экономики и торговли в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Инцидент произошел в четверг, 29 июня, вечером в центре Донецка на бульваре Шевченко.

В Донецке вчера шел сильный дождь и гроза. В здании университета произошло разрушение части актового зала и библиотека.

Площадь обрушения составила 340 квадратных метров.

В Минобороны ДНР назвали инцидент диверсией, направленной против украинских студентов, которые едут учиться в ДНР. Министр МЧС народной республики Алексей Кострубицкий сказал: "Предварительно, по характеру разрушений можно сделать вывод, что сработало неустановленное взрывное устройство".

Вторая рассматриваемая версия обрушения части университета - воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков, - передает Донецкое агентство новостей (ДАН), ссылаясь на источник в комиссии, которая проводит расследование.

На данный момент рассматриваются две основные версии обрушения здания вуза.