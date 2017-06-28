Самолет Boeing вылетел на Кубу из Домодедово, но вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет Boeing 767–300, вылетевший с шестичасовой задержкой из Москвы на Кубу, вернулся в аэропорт вылета Домодедово. Авиалайнер совершил посадку успешно, никто не пострадал.

Пассажиры теперь смогут отправиться на Кубу другим бортом через несколько часов. Планируется, что вылет в Варадеро состоится в 14:30 мск.

Воздушное Boeing принадлежит чартерной авиакомпании Azur Air. Представитель авиакомпании не стал уточнять, по какой причине совершена экстренная посадка, - передает Интерфакс.

Источник в авиационных службах, сообщил, что экипаж рейса ZF 5555 решил вернуться из-за проблем с одной из систем автоматизации, - передает ТАСС.

Вылет был запланирован на два часа ночи. Но в результате вылет состоялся только в 8:11. После решения экипажа вернуться в аэропорт вылета самолет кружил над столицей - вырабатывал топливо.

Проводится проверка в связи с неисправностью воздушного судна.